В Казани у экстрим-парка «Урам» открывается летняя волейбольная площадка

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в Казани рядом с экстрим-парком «Урам» на Кремлевской Набережной откроют новую летнюю волейбольную площадку «Территория Z». Она находится за футбольным полем.

В честь начала работы площадки, на ней проведут матчи летнего кубка Школьной волейбольной лиги среди юношей и девушек 14-18 лет. Начало мероприятия в 15:00.

Все желающие смогут как посмотреть на игры, так и принять в них участие. Для гостей мероприятия организаторы подготовили конкурсы и розыгрыши, сообщается в Instagram Дирекции парков и скверов Казани.

В июле в казанском экстрим-парке «Урам» прошли вторые Всероссийские уличные игры Urban Games. Спортсмены из 37 регионов страны померились силами в шести уличных видах спорта: баскетболе «3 на 3», велосипедном спорте на BMX, воркауте, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».





Татьяна Демина