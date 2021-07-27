Россияне завоевали серебро Олимпийских игр в смешанной стрельбе
Российский дуэт Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в смешанной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В финальном поединке россияне уступили китайской паре Цзян Рансинь/ Пан Вэй со счетом 14:16.
Бронзовые награды завоевали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.
Напомним, ранее пятую золотую медаль сборной России на Олимпиаде-2020 принес пловец Евгений Рылов.Спорт
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