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В маршруте пригородного поезда Казань — Канаш появилась новая остановка

01:35, 27.07.2021
В маршруте пригородного поезда Казань — Канаш появилась новая остановка
Фото: kzn.ru

В маршрут пригородного поезда №6351 сообщением Казань — Канаш добавили новую остановку — на станции Атлашкино. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Со станции Казань поезд отправится в 4:07. На остановочный пункт Атлашкино он прибудет в 4:45-4:46. До конечной станции Канаш поезд доезжает в 6:50.

Фото: kzn.ru

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить по телефону: +7(937)625-04-33 (круглосуточно), на сайте АО «Содружество», в мобильном приложении «Пригород».

В начале июня из Казани до аэропорта запустили дополнительные поезда.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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