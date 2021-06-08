Из Казани до аэропорта запустят дополнительные поезда

16 июня из Казани до аэропорта будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Первая электричка сообщением Казань — Аэропорт отправится со станции «Казань» в 17.55 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18.15. Вторая отбудет из аэропорта в 21.30 и прибудет в Казань в 21.50.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

На прошлой неделе РЖД сообщили, что назначат на лето более 1 тысячи дополнительных поездов.

Ольга Плешкова