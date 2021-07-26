Горбунов забил первый гол «Нижнего Новгорода» в РПЛ

«Нижний Новгород» забил свой первый мяч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дебютное взятие ворот произошло в домашнем матче нижегородцев против «Сочи». На 68-й минуте встречи Тимур Сулейманов вывел Игоря Горбунова к штрафной соперника, после чего тот открыл счет.

Напомним, тренирует команду из Нижнего Новгорода бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков. Свой первый матч у руля нижегородцев он провел против казанского «Рубина» в рамках контрольной игры в Казани.

В нынешнем сезоне «Нижний Новгород» впервые в своей истории выступает в РПЛ.