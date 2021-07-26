Новости спорта

22:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Горбунов забил первый гол «Нижнего Новгорода» в РПЛ

20:35, 26.07.2021
Горбунов забил первый гол «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Фото: vk.com/fcnn_ru

«Нижний Новгород» забил свой первый мяч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дебютное взятие ворот произошло в домашнем матче нижегородцев против «Сочи». На 68-й минуте встречи Тимур Сулейманов вывел Игоря Горбунова к штрафной соперника, после чего тот открыл счет.

Напомним, тренирует команду из Нижнего Новгорода бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков. Свой первый матч у руля нижегородцев он провел против казанского «Рубина» в рамках контрольной игры в Казани.

В нынешнем сезоне «Нижний Новгород» впервые в своей истории выступает в РПЛ.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также