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ФМБА приступило к клиническим испытаниям своей вакцины от COVID-19

18:29, 19.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ФМБА приступило к клиническим испытаниям своей вакцины от COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральное медико-биологическое агентство приступило к проведению клинических исследований I и II фазы своей субъединичной рекомбинантной вакцины от коронавируса. В них планируется задействовать 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

На испытания вакцины получено официальное разрешение Министерства здравоохранения России, сообщается на сайте агентства. Препарат разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Напомним, агентство уже завершило доклинические испытания своей вакцины от COVID-19. Они доказали его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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