ФМБА приступило к клиническим испытаниям своей вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральное медико-биологическое агентство приступило к проведению клинических исследований I и II фазы своей субъединичной рекомбинантной вакцины от коронавируса. В них планируется задействовать 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.



На испытания вакцины получено официальное разрешение Министерства здравоохранения России, сообщается на сайте агентства. Препарат разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Напомним, агентство уже завершило доклинические испытания своей вакцины от COVID-19. Они доказали его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.



Татьяна Демина