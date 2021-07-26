Атомная подлодка «Казань» вышла на учения в Баренцево море
Головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В течение нескольких дней экипаж отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок.
1 июня атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования в Мурманской области. 7 мая ее приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония прошла в Северодвинске.
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