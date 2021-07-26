Политолог рассказал, какие проблемы есть у владельцев жилья в сфере ЖКХ

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Политолог Марат Баширов на заседании экспертного совета «Волга» рассказал, какие есть проблемы у владельцев жилья в сфере ЖКХ. По его словам, у людей очень низкий уровень знаний, как устроена эта система, и слабое знание финансовой модели, как формируется та сумма, которую они видят в платежке.

В России, считает политолог, ЖКХ для потребителей — это не бизнес, это часть жизни:

— Паттерн социальной политики есть в голове каждого потребителя — мы получаем социальную услугу, за которую платим. Человек хочет чувствовать себя защищенным в своем доме. Но те, кто оказывает услуги, часто не учитывают эту эмоцию, а смотрят на нас как на потребителя.

Со времен СССР, подчеркнул спикер, у нас другое ментальное отношение к дому. Люди привыкли владеть им — это принципиально отличает Россию от Америки и других стран, где норма — арендовать жилье. Но для молодежи этот формат сейчас меняется.

Нужно, чтобы сферу ЖКХ как социальную политику воспринимали и ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и регуляторы — органы власти, которые определяют тарифные решения.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

К проблемам Баширов также отнес то, что жильцы считают, что их ответственность заканчивается там, где заканчивается их жилье:

— Коллективное владение общим имуществом дома людям не свойственно. Это нужно менять. Нужно объяснять людям, что это теперь ваше, вы коллективно отвечаете.



К концу апреля 2021 года задолженность по ЖКХ достигла в общей сложности 460,8 млрд рублей. За год показатель вырос на 6%, что составляет 28 млрд рублей. Рост к аналогичному периоду допандемийного 2019 года составил 21%.