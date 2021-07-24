Просрочка по долгам по ЖКХ обновила рекорд с начала пандемии

Накопленная просроченная задолженность перед организациями ЖКХ достигла рекордного уровня и побила максимум мая 2020 года, сообщает РБК.



К концу апреля текущего года задолженность по ЖКХ достигла в общей сложности 460,8 млрд рублей. За год показатель вырос на 6%, что составляет 28 млрд рублей. Рост к аналогичному периоду допандемийного 2019 года составил 21%.

Заместитель председателя общественного совета при Минстрое РФ Светлана Разворотнева считает, что основная часть долгов — долги предприятий, «поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока».



Уровень возмещения населением затрат на ЖКУ в России по итогам 2020-го составил 98,9%. Это означает, что почти все россияне исправно платят по счетам.

В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет почти 8,3 млрд рублей. Среднегодовая собираемость платежей за ЖКУ составляет 99,4%. Этот показатель на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Татарстане с 1 июля тарифы на коммунальные услуги поднялись на 4,28%. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко