В России выдали 556,2 тысячи ипотечных кредитов по ставке 6,5%

В России выдали 556,2 тысячи кредитов по программе льготной ипотеки. Такие данные озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране со второго июля, тоже будет востребована», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Хуснуллин отметил, что в условиях кризиса программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% хорошо поддержала строительную отрасль.

По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Так, в рамках программы «Льготная ипотека» со 2 июля граждане могут приобрести жилье в новостройке по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от общей стоимости приобретаемого жилья. Государство возместит разницу между льготной ставкой и рыночной банкам.



Ольга Плешкова