В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли 46 человек, трое из них — дети
В Татарстане с 1 июня, с начала купального сезона, на воде погибли 46 человек, из них трое детей. Одной из главных причин гибели становится купание в необорудованном месте в пьяном виде, напомнили в ГУ МЧС России по РТ.
Татарстанцам рекомендуют посещать только оборудованные пляжи, где выставлены спасательные посты. В перечень городских (муниципальных), открытых пляжей на сегодняшний день входят 26 объектов:
- пляж «Комсомольское» (Казань);
- пляж «Локомотив» (Казань);
- пляж «озеро Большое Лебяжье» (Казань);
- пляж «озеро Глубокое» (Казань);
- пляж «Нижнее Заречье» (Казань);
- городской пляж в Мензелинске;
- пляж «Кама» пос. Красный Ключ, Нижнекамский район;
- пляж «Заинск-2» (Заинск);
- пляж «Городское озеро» в Альметьевске;
- пляж «о. Нижнее» в Лениногорске;
- пляж «Атлашкино» в п. Красный Яр, Зеленодольский район;
- городской пляж Зеленодольска;
- пляж «Камское море» в Лаишево;
- пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш, Бугульминский район;
- пляж «Мандарин» в пос. Камские Поляны, Нижнекамский район;
- пляж на берегу Камы в пгт. Рыбная Слобода;
- пляж р. Ошторма в н.п. Манзарас Кукморского района;
- пляж «Радужный» в Васильево (Зеленодольский район);
- Мамадышский городской пляж;
- городской пляж в Чистополе;
- пляж реки Табарка в Апастово;
- пляж на Волге в поселке Ржавец Спасского района;
- пляж «Лето» в Камском Устье;
- пляж в селе Новошешминск;
- пляж на Волге в Тетюшах;
- пляж на Каме в Алексеевском.
На официальных пляжах Казани этим летом не произошло ни одного смертельного случая, заявил на прошлой неделе председатель совета Общества спасения на водах столицы РТ Никита Коробицын.
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