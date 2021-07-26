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В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли 46 человек, трое из них — дети

14:44, 26.07.2021
В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли 46 человек, трое из них — дети
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 июня, с начала купального сезона, на воде погибли 46 человек, из них трое детей. Одной из главных причин гибели становится купание в необорудованном месте в пьяном виде, напомнили в ГУ МЧС России по РТ.

Татарстанцам рекомендуют посещать только оборудованные пляжи, где выставлены спасательные посты. В перечень городских (муниципальных), открытых пляжей на сегодняшний день входят 26 объектов:

  • пляж «Комсомольское» (Казань);
  • пляж «Локомотив» (Казань);
  • пляж «озеро Большое Лебяжье» (Казань);
  • пляж «озеро Глубокое» (Казань);
  • пляж «Нижнее Заречье» (Казань);
  • городской пляж в Мензелинске;
  • пляж «Кама» пос. Красный Ключ, Нижнекамский район;
  • пляж «Заинск-2» (Заинск);
  • пляж «Городское озеро» в Альметьевске;
  • пляж «о. Нижнее» в Лениногорске;
  • пляж «Атлашкино» в п. Красный Яр, Зеленодольский район;
  • городской пляж Зеленодольска;
  • пляж «Камское море» в Лаишево;
  • пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш, Бугульминский район;
  • пляж «Мандарин» в пос. Камские Поляны, Нижнекамский район;
  • пляж на берегу Камы в пгт. Рыбная Слобода;
  • пляж р. Ошторма в н.п. Манзарас Кукморского района;
  • пляж «Радужный» в Васильево (Зеленодольский район);
  • Мамадышский городской пляж;
  • городской пляж в Чистополе;
  • пляж реки Табарка в Апастово;
  • пляж на Волге в поселке Ржавец Спасского района;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж в селе Новошешминск;
  • пляж на Волге в Тетюшах;
  • пляж на Каме в Алексеевском.

На официальных пляжах Казани этим летом не произошло ни одного смертельного случая, заявил на прошлой неделе председатель совета Общества спасения на водах столицы РТ Никита Коробицын.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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