В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли 46 человек, трое из них — дети

В Татарстане с 1 июня, с начала купального сезона, на воде погибли 46 человек, из них трое детей. Одной из главных причин гибели становится купание в необорудованном месте в пьяном виде, напомнили в ГУ МЧС России по РТ.

Татарстанцам рекомендуют посещать только оборудованные пляжи, где выставлены спасательные посты. В перечень городских (муниципальных), открытых пляжей на сегодняшний день входят 26 объектов:

пляж «Комсомольское» (Казань);

пляж «Локомотив» (Казань);

пляж «озеро Большое Лебяжье» (Казань);

пляж «озеро Глубокое» (Казань);

пляж «Нижнее Заречье» (Казань);

городской пляж в Мензелинске;

пляж «Кама» пос. Красный Ключ, Нижнекамский район;

пляж «Заинск-2» (Заинск);

пляж «Городское озеро» в Альметьевске;

пляж «о. Нижнее» в Лениногорске;

пляж «Атлашкино» в п. Красный Яр, Зеленодольский район;

городской пляж Зеленодольска;

пляж «Камское море» в Лаишево;

пляж «Аквапарк» в пгт. Карабаш, Бугульминский район;

пляж «Мандарин» в пос. Камские Поляны, Нижнекамский район;

пляж на берегу Камы в пгт. Рыбная Слобода;

пляж р. Ошторма в н.п. Манзарас Кукморского района;

пляж «Радужный» в Васильево (Зеленодольский район);

Мамадышский городской пляж;

городской пляж в Чистополе;

пляж реки Табарка в Апастово;

пляж на Волге в поселке Ржавец Спасского района;

пляж «Лето» в Камском Устье;

пляж в селе Новошешминск;

пляж на Волге в Тетюшах;

пляж на Каме в Алексеевском.

На официальных пляжах Казани этим летом не произошло ни одного смертельного случая, заявил на прошлой неделе председатель совета Общества спасения на водах столицы РТ Никита Коробицын.

Татьяна Демина