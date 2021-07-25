Глава ОСВОД Казани: «На официальных пляжах не произошло ни одного смертельного случая»

На официальных пляжах Казани на сегодняшний день не произошло ни одного смертельного случая. Об этом заявил председатель Совета Общества спасения на водах столицы РТ Никита Коробицын.

С 1 июня на официальных пляжах зарегистрировали 5 происшествий, одно из них с участием ребенка. Все остальные несчастные случаи произошли с людьми в возрасте от 30 до 45 лет, которые купались в нетрезвом состоянии.

Фото: kzn.ru

Самая частая причина ЧП на воде — отдых в непредназначенном для этого месте. Второе место — алкогольное опьянение. Из-за резкого перепада температур у пьяного человека происходит мгновенное сужение и расширение сосудов, что может привести к нарушению работы сердца. На третьем месте — купание детей без присмотра родителей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ на конец июня, с начала купального сезона этого года на воде погибли 22 человека (в том числе один ребенок), спасены 13 человек (в том числе трое детей).

В начале летнего сезона в Казани определили пять пляжей для купания: озеро Комсомольское, Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье. однако пляж Большого Лебяжьего озера, пляж «Нижнее Заречье», пляжи озер Комсомольского не соответствуют санитарным нормам. Купаться в них не рекомендуется.

