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Глава ОСВОД Казани: «На официальных пляжах не произошло ни одного смертельного случая»

17:49, 25.07.2021
Глава ОСВОД Казани: «На официальных пляжах не произошло ни одного смертельного случая»
Фото: kzn.ru

На официальных пляжах Казани на сегодняшний день не произошло ни одного смертельного случая. Об этом заявил председатель Совета Общества спасения на водах столицы РТ Никита Коробицын.

С 1 июня на официальных пляжах зарегистрировали 5 происшествий, одно из них с участием ребенка. Все остальные несчастные случаи произошли с людьми в возрасте от 30 до 45 лет, которые купались в нетрезвом состоянии.

Фото: kzn.ru

Самая частая причина ЧП на воде — отдых в непредназначенном для этого месте. Второе место — алкогольное опьянение. Из-за резкого перепада температур у пьяного человека происходит мгновенное сужение и расширение сосудов, что может привести к нарушению работы сердца. На третьем месте — купание детей без присмотра родителей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ на конец июня, с начала купального сезона этого года на воде погибли 22 человека (в том числе один ребенок), спасены 13 человек (в том числе трое детей).

В начале летнего сезона в Казани определили пять пляжей для купания: озеро Комсомольское, Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье. однако пляж Большого Лебяжьего озера, пляж «Нижнее Заречье», пляжи озер Комсомольского не соответствуют санитарным нормам. Купаться в них не рекомендуется.

ОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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