Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой пирамиды

В рамках субботнего совещания с представителями правоохранительных органов президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. Отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства, а после отказывают в выплатах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. А также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.

Напомним, в МВД по Татарстану сообщили о поступлении первых заявлений пострадавших участников компании Finiko («Финико»), которую ЦБ признал финансовой пирамидой. Их пока не более десяти, все заявления находятся на стадии проверки. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица». Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства 20 июля. По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Со всеми вкладчиками Доронин планирует рассчитаться в течение полугода.

Алексей Нечаев