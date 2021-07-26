Россия не приняла протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп

Фото: Максим Платонов (архив)

Посол России в Японии Михаил Галузин не принял протест Японии в связи с посещением премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным острова Итуруп. По его словам, он «является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов».

Галузин напомнил, что они перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Галузина вызвали в японский МИД, где ему выразил протест первый замминистра иностранных дел страны Такэо Мори, так как якобы визит Мишустина на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по Курильским островам.



Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като заявил, что его страна неоднократно направляла представления России с призывом отказаться от этой поездки.

В июне Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за авиационных учений, которые якобы готовятся на острове Итуруп. Информацию о них японские власти получили от США.



Татьяна Демина