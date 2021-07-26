Япония выразит России протест в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп

Правительство Японии выразит протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп, поскольку этот визит противоречит последовательной позиции Японии по Курильским островам, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.



По словам Като, Япония неоднократно направляла представления РФ с призывом отказаться от этой поездки. В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин начал поездку на Дальний Восток и в Сибирь и посетил остров Итуруп на Курильском архипелаге.

Обратить внимание на Курилы премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Президент анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы сформулируют по итогам поездки Мишустина, сообщает ТАСС.

В июне министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за авиационных учений, которые якобы готовятся на острове Итуруп. Информацию о них японские власти получили от США.

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В Японии уверены, что вопрос о южной части Курильских островов можно решить, пока на посту президента России остается Владимир Путин. Депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки считает, что если эту возможность упустить, вопрос останется нерешенным.



В марте японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».

Путин же исключил передачу Курильских островов Японии. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

Маргарита Головатенко