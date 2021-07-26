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Кудерметова, Веснина и Александрова проиграли свои матчи на Олимпиаде

08:50, 26.07.2021
Кудерметова, Веснина и Александрова проиграли свои матчи на Олимпиаде
Фото: wtatennis.com

В женском одиночном разряде по теннису состоялись матчи первого и второго раундов в рамках Олимпийских игр в Токио.

Из российских теннисистов на турнире осталась лишь Анастасия Павлюченкова, вышедшая в 1/8 финала. Там ей будет противостоять испанка Сара Соррибес Тормо.

Три другие представительницы России завершили свои выступления в одиночном разряде. Вероника Кудерметова уступила Гарбинье Мугурусе уже в первом раунде, а Елена Веснина и Екатерина Александрова проиграли во втором.

Напомним, накануне сборная России завоевала первую золотую награду на Олимпиаде в Токио.

Спорт
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