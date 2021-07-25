Ученые выявили способность COVID-19 снижать уровень интеллекта

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета обнаружили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Свое исследование они опубликовали в журнале The Lancet.

В эксперименте специалистов приняли участие 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Для них был создан тест с набором задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей.

Оказалось, что у большинства переболевших, даже в легкой форме, были проблемы с выполнением заданий. Они возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего сложности у переболевших возникали при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Результаты исследования подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

Как отметили ученые, серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. У пациентов, которые были подключены к ИВЛ, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такие результаты не были даже у тех, кто переносил инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

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Татьяна Леухина