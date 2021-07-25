Глава ЦИК Памфилова заявила, что гордится своей работой

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что гордится своей работой. На своем посту она пытается способствовать тому, «чтобы страна не развалилась». Запись на YouTube опубликовал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко.

— Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально, — сказала Памфилова в разговоре с политиком.

Фото: kremlin.ru

Вчера Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Это случилось после того, как бывшая супруга экс-кандидата в президенты России сообщила о наличии у него офшора.



Лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд России на решение Центризбиркома об исключении Грудинина из кандидатов в Госдуму. В случае неудовлетворительного решения партия намерена дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).