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Тхэквондистка Минина принесла серебро российской сборной на Олимпийских играх в Токио

16:16, 25.07.2021
Тхэквондистка Минина принесла серебро российской сборной на Олимпийских играх в Токио
Фото: olympics.com

Российская тхэквондистка Татьяна Минина заняла второе место в олимпийских соревнованиях. Спортсменка в финале в весовой категории до 57 кг проиграла американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

Минина принесла российской сборной седьмую медаль на олимпиаде, пишет «РИА Новости». Таким образом, наши спортсмены завоевали уже одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Первое и пока единственное «золото» принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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