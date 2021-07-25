В Татарстане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом, из них семь — завозные, 45 — контактные, 20 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 624 случая COVID-19.

Больше всего заболевших в Казани (24) и Набережных Челнах (13).

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 14 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 21 011 человек.

Умерли за весь период 595 заболевших, в том числе трое за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 56 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко