В Татарстане за сутки выявили 56 случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 572 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 59 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 997 человек. Умерли за весь период 592 заболевших.
В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 524 865 татарстанцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым