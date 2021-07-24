В Татарстане за сутки выявили 56 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 572 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 59 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 997 человек. Умерли за весь период 592 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 524 865 татарстанцев.

Маргарита Головатенко