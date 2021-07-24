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В Татарстане за сутки выявили 56 случаев заболевания коронавирусом

11:39, 24.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 56 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 572 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 59 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 20 997 человек. Умерли за весь период 592 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 524 865 татарстанцев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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