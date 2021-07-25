ЮНЕСКО пригрозило лишить Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия в случае постройки автотуннеля

В случае прокладки автотуннеля рядом с древним каменным кольцом Стоунхендж могут исключить из Списка объектов Всемирного наследия, об этом власти Великобритании предупредила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).



Избежать этого предлагается, изменив уже утвержденный Министерством транспорта план перестройки одного из участков шоссе А303. Для этого туннель нужно заглубить, тем самым увеличив его длину в полтора раза. В этом случае затраты на строительство будут оцениваться в £1,7 млрд (то есть в $2,3 млрд по текущему курсу). Британский суд по запросу активистов проверяет законность решения Минтранса.

Шоссе А303 проходит чуть более чем в 100 м от каменного круга. Часть трассы при реализации проекта планируется перенести на 50 м дальше от камней, сообщает ТАСС.

В среду ЮНЕСКО исключило из списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города. Причина решения — работы по переустройству города.

Напомним, Венецию и Будапешт могут включить в Список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Маргарита Головатенко