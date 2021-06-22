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Венецию и Будапешт могут включить в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

14:21, 22.06.2021
Венецию и Будапешт могут включить в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой
Фото: pixabay.com

Венецию могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Это связано с негативным влиянием туризма, пишет ТАСС.

ЮНЕСКО призывает в незамедлительном порядке закрыть большим круизным лайнерам вход в лагуну. Такой запрет уже неоднократно вводили власти Италии. Однако до момента, когда будет найден альтернативный маршрут, лайнеры смогут заходить в лагуну.

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может попасть и Будапешт, где в районе старинной Будайской крепости проходит масштабная реконструкция.

Окончательное решение примут на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она пройдет в онлайн-режиме в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля.

Татьяна Демина
ОбществоКультура
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