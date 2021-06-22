Венецию и Будапешт могут включить в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой
Венецию могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Это связано с негативным влиянием туризма, пишет ТАСС.
ЮНЕСКО призывает в незамедлительном порядке закрыть большим круизным лайнерам вход в лагуну. Такой запрет уже неоднократно вводили власти Италии. Однако до момента, когда будет найден альтернативный маршрут, лайнеры смогут заходить в лагуну.
В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может попасть и Будапешт, где в районе старинной Будайской крепости проходит масштабная реконструкция.
Окончательное решение примут на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она пройдет в онлайн-режиме в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым