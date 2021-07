ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

ЮНЕСКО исключило объект «Ливерпуль — морской торговый город» (Великобритания) из списка Всемирного наследия. Об этом говорится на сайте организации.

Такое решение принято «в связи с необратимой утратой атрибутов, передающих выдающуюся универсальную ценность объекта». Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году.

— Любое исключение из списка Всемирного наследия — это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии, — отметили в ЮНЕСКО.

BREAKING



World Heritage Committee deletes Liverpool Maritime Mercantile City from UNESCO’s #WorldHeritage List — more information soon.https://t.co/8A7OGJynp8 #44WHC pic.twitter.com/t6vVrfAjDW