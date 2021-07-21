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ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

14:36, 21.07.2021
ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия
Фото: ru.wikipedia.org

ЮНЕСКО исключило объект «Ливерпуль — морской торговый город» (Великобритания) из списка Всемирного наследия. Об этом говорится на сайте организации.

Такое решение принято «в связи с необратимой утратой атрибутов, передающих выдающуюся универсальную ценность объекта». Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году.

— Любое исключение из списка Всемирного наследия — это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии, — отметили в ЮНЕСКО.

Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия, после долины Эльбы в Дрездене (Германия) и аравийского заповедника ориксов (Оман)

Напомним, Венецию и Будапешт могут включить в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

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