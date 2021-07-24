Памфилова назвала грязной технологией выдвижение кандидатов-двойников

Выдвижение некоторыми партиями кандидатов-двойников на выборах в сентябре — «грязная технология», которая вводит в заблуждение избирателей. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

— К нам уже пришло несколько жалоб, и мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются, — передает ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У комиссии нет правовых полномочий и оснований, чтобы применять к ним санкции. Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что новый состав Госдумы найдет правовые формы для исправления ситуации.



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