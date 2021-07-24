В Татарстане завершился этап выдвижения кандидатов-одномандатников

В Татарстане окружные избирательные комиссии закончили прием документов от кандидатов, которые выдвигаются по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в ЦИК РТ.

По данным на 23 июля политические партии республики представили документы на 57 кандидатов: по шесть кандидатов — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди», по пять кандидатов — «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», Коммунистическая партия Коммунисты России; один кандидат от партии «Гражданская Платформа». Четыре человека выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы наблюдаем высокую конкуренцию даже на этапе выдвижения кандидатов, и это говорит о высокой политической активности. Главная наша задача — обеспечить открытость и прозрачность всех избирательных процедур: от выдвижения кандидата до подведения итогов голосования, — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



Самый конкурентный округ — Альметьевский. Там документы на выдвижение представили 12 кандидатов. По Центральному избирательному округу выдвинулись 11 кандидатов. В Приволжском и Московском избирательных округах заявились по восемь кандидатов. Нижнекамскому, Набережно-Челнинскому — семь.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В дни голосования в республике пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Татарстана по Азинскому и Студенческому избирательным округам. Подготовка к выборам в Государственную думу стартовала в Татарстане в конце января.

