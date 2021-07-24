В Казани заработали ярмарки с низкими ценами на «борщевой набор»

В Казани заработало девять рынков с продукцией по оптовым ценам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Они будут работать в столице Татарстана до момента стабилизации цен на овощи в магазинах. А уже сентябре в республике начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На одной из площадок по улице Батыршина продукты для «борщевого набора» отпускаются по следующим ценам: лук, свекла — 15 рублей, картофель -20, морковь, капуста по 30 рублей.

Власти республики приняли решение обеспечить доступные цены на определенную группу товаров, отметили в Минсельхозпроде РТ. Добиться этого получилось благодаря освобождению продавцов от оплаты аренды, уборки и ряда других расходов.

Ярмарки начали работать с шести утра. Для казанцев завезли более 6 тонн картофеля, 8,4 тонны капусты, свыше 3 тонн моркови, 5,06 тонн лука, более 3 тонн свеклы.

Вчера Татарстанстат сообщил о снижении цен на некоторые овощи. По данным статистического ведомства, морковь подешевела до 85,10 руб./кг, лук — до 32,38 руб./кг, картофель — до 44,56 руб./кг. Но подорожала свежая белокочанная капуста — до 41,59 руб./кг (+1,56%).

