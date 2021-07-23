В Татарстане за неделю упали цены на морковь, картофель и лук

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане за неделю упали цены на некоторые овощи. Морковь подешевела до 85,10 руб./кг, лук — до 32,38 руб./кг, картофель — до 44,56 руб./кг. Однако вновь подорожала свежая белокочанная капуста — до 41,59 руб./кг (+1,56%).

За неделю в республике выросли цены на говядину, баранину, полукопченую и вареную колбасу, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сметану, пшеничную муку и некоторые другие продукты питания. Такие данные приводит Татарстанстат на 19 июля.

Фото: realnoevremya.ru

По сравнению с 12 июля в Татарстане снизилась стоимость свинины, мясных консервов и сухих молочных смесей для детского питания, жирного творога, черного байхового чая, ржаного и ржано-пшеничного хлеба и яблок.

Напомним, Центробанк России фиксирует снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Татьяна Демина