Рустам Минниханов вручил награды за помощь в возрождении собора Казанской иконы Божией Матери

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в Доме правительства РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

Государственного Советника Минтимера Шаймиева, по инициативе и при непосредственном участии которого возрождали собор, наградили благодарственным письмом президента Татарстана. На церемонии он сказал:

— Мы продолжаем хорошую традицию: все указы, касающиеся возрождения материального и духовного наследия, в своем содержании всегда учитывают интересы многонациональной и многоконфессиональной республики. Данная генеральная линия поддержана населением и способствует согласию в обществе. Это процесс духовного возрождения.

Фото: пресс-служба президента Республики Татарстан

Медали Республики Татарстан «За доблестный труд» получили заместитель гендиректора ООО «Евростройхолдинг+» Тимур Алишев и архитектор ГУП «Татинвестгражданпроет» Татьяна Ксенофонтова. Благодарственные письма президента Татарстана получили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов, бизнесмены, строители, художники и специалисты по церковному искусству.

Рустам Минниханов напомнил: освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери стало историческим событием.

— Число участников мероприятия и высокий уровень представительства свидетельствуют о важности реализованного нами проекта, признании эффективности проводимой в республике политики развития государственно-религиозного сотрудничества, верности курса на укрепление межрелигиозного мира и согласия. Данное событие, прошедшее с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, получило высокую оценку патриарха Кирилла и было очень положительно воспринято нашими гражданами, — сказал президент, отдельно выделив роль Минтимера Шаймиева, Государственного Советника Татарстана и председателя попечительского совета фонда «Возрождение»: — Вы с самой первой минуты погрузились в процесс, руководили этой масштабной работой.

Отдельно вспомнили о том, как высока была личная заслуга в возрождении собора митрополита Феофана, умершего в 2020 году от коронавируса.

Людмила Губаева