В Татарстане количество самозанятых увеличилось на 30 тысяч человек с начала года

В Татарстане количество самозанятых с начала года увеличилось на 30 тысяч человек, сообщили «Реальному времени» в Министерстве экономики РТ.



В этом статусе в республике зарегистрировано 134,5 тысячи человек.

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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма с начала года на общую сумму 6,3 млн рублей.

Полученные средства самозанятые тратят на закупку оборудования, приобретение сырья и товаров, строительных материалов, спецтехники. Чаще всего на микрозаймы предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.

Маргарита Головатенко