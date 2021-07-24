В Татарстане количество самозанятых увеличилось на 30 тысяч человек с начала года
В Татарстане количество самозанятых с начала года увеличилось на 30 тысяч человек, сообщили «Реальному времени» в Министерстве экономики РТ.
В этом статусе в республике зарегистрировано 134,5 тысячи человек.
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма с начала года на общую сумму 6,3 млн рублей.
Полученные средства самозанятые тратят на закупку оборудования, приобретение сырья и товаров, строительных материалов, спецтехники. Чаще всего на микрозаймы предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.
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