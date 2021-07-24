В Татарстане на развитие бизнеса самозанятым выдали микрозаймов на 6,3 млн рублей с начала года

Фото: Минэкономики РТ

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма с начала года на общую сумму в 6,3 млн рублей, сообщил руководитель Центра микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства РТ Вячеслав Соловьев.



Финансовые и нефинансовые меры поддержки предпринимателей реализуются по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Полученные средства самозанятые тратят на закупку оборудования, приобретение сырья и товаров, строительных материалов, спецтехники. Чаще всего на микрозаймы предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.

Помимо финансовых услуг среди татарстанцев востребованы и нефинансовые. Это помощь в размещении на маркетплейсах, финансирование участия в ярмарках и выставках, а еще образовательные услуги. Ими воспользовались более 1,3 тысячи самозанятых, сообщает Минэкономики РТ.

Фото: Минэкономики РТ

С июля подведомственный Министерству экономики РТ Фонд поддержки предпринимательства начал оказывать услугу по бесплатной регистрации товарного знака. Фонд возместит до 350 тысяч рублей, затраченных бизнесменами при регистрации.

Маргарита Головатенко