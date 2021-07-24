В Татарстане на развитие бизнеса самозанятым выдали микрозаймов на 6,3 млн рублей с начала года
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма с начала года на общую сумму в 6,3 млн рублей, сообщил руководитель Центра микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства РТ Вячеслав Соловьев.
Финансовые и нефинансовые меры поддержки предпринимателей реализуются по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Полученные средства самозанятые тратят на закупку оборудования, приобретение сырья и товаров, строительных материалов, спецтехники. Чаще всего на микрозаймы предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.
Помимо финансовых услуг среди татарстанцев востребованы и нефинансовые. Это помощь в размещении на маркетплейсах, финансирование участия в ярмарках и выставках, а еще образовательные услуги. Ими воспользовались более 1,3 тысячи самозанятых, сообщает Минэкономики РТ.
С июля подведомственный Министерству экономики РТ Фонд поддержки предпринимательства начал оказывать услугу по бесплатной регистрации товарного знака. Фонд возместит до 350 тысяч рублей, затраченных бизнесменами при регистрации.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым