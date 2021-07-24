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Туристический автобус на Кубани съехал в кювет, есть погибшие

11:19, 24.07.2021
Туристический автобус на Кубани съехал в кювет, есть погибшие
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Апшеронском районе на Кубани туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. Проводится проверка. По предварительным данным, пострадали 19 человек, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось о гибели одного человека, однако после власти Кубани подтвердили агентству гибель второго человека в результате ДТП. В ГУ МВД сообщали, что в больницу доставлен 21 человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

По информации прокуратуры, автобус мог съехать в кювет из-за отказа тормозной системы. В рамках проведения проверки ведомство даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика касательно оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние транспорта.

В июне в Ленинградской области около деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. В результате аварии пострадали 10 человек.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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