В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус, пострадали 10 человек

В Ленинградской области около деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. В результате аварии пострадали 10 человек, их госпитализировали.

Погибших в результате происшествия нет. По предварительной информации, водитель автобуса наехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание автобуса в кювет.

Фото: pixabay.com

Авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением из-за дождя, передает ТАСС.

В четверг в Свердловской области служебный автобус, перевозивший рабочих, протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил людей на остановке. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 пострадали.



Татьяна Леухина