Лишь одного российского хоккеиста выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2021

Сегодня ночью в Северной Америке прошла церемония первого раунда драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего команды выбрали себе 31 хоккеиста из четырех стран мира — Канады, США, Швеции и России. Причем российских игроков на драфте в первом раунде представил лишь Федор Свечков, выбранный «Нэшвиллом» под 19-м номером.

Первым номером драфта стал защитник Оуэн Пауэр, который перешел в систему «Баффало». В тройку также вошли форварды Мэттью Бенирс («Сиэтл») и Мэйсон Мактавиш («Анахайм»).

Напомним, в прошлом сезоне в первом раунде драфта клубы НХЛ выбрали четырех россиян.