Аскаров, Амиров и Мухамадуллин выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Сегодня ночью в Северной Америке прошла церемония первого раунда драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выбран 31 молодой игрок, в этом числе оказались четыре российских хоккеиста. Первым был задрафтован канадский нападающий Алексис Лафреньер, который отправится в «Рейнджерс».

Аскаров, Амиров, Мухамадуллин и Чинахов выбраны в топ-21. Лафреньер отправился в «Рейнджерс». Подводим итоги первого раунда драфта-2020. https://t.co/p0BMoUL93f — NHL Россия (@NHLrussia) October 7, 2020

Наиболее высоко из россиян был оценен вратарь СКА Ярослав Аскаров, выбранный «Нэшвиллом» под 11-м номером.

Два башкирских хоккеиста, защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Родион Амиров, также оказались в числе первых. Форвард «Салавата Юлаева» достался «Торонто» под 15-м номером. Мухамадуллин ушел 20-м — его выбрал «Нью-Джерси».

Также в первом раунде задрафтовали нападающего «Авангарда» Егора Чинахова. Хоккеист достался «Коламбусу» под 21-м номером.

Сегодня в «Реальном времени» вышло интервью с экспертом по КХЛ Леонидом Вайсфельдом, который оценил игру Амирова в стартовом отрезке текущего сезона.