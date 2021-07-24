В Нижнекамске водитель BMW не пропускал «скорую» во дворе и оскорблял ее водителя

Фото: кадр видео

В одном из дворов Нижнекамска 22 июля водитель BMW не давал проехать машине скорой помощи, видеозапись инцидента появилась в соцсетях.



В ходе конфликта водитель иномарки стал оскорблять водителя кареты скорой помощи. В Нижнекамской центральной районной больнице подтвердили информацию об инциденте и отметили, что по нему проводится проверка.

В НЦРМБ отметили, что предварительно нарушений со стороны водителя не было. К тому же, у водителя BMW была возможность выезда задним ходом, но он решил не пропускать «скорую».

Медики ехали на срочный вызов. К больному успели вовремя, несмотря на инцидент, сообщает «НТР-24".

Маргарита Головатенко