Уголовное дело о краже драгоценностей в Казани во время ЧМ по футболу передали в суд

Фото: Ирина Плотникова

Уголовное дело о краже драгоценностей из выставочного центра «Казанская ярмарка» во время чемпионата мира по футболу в 2018 году передано в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура, сообщили в пресс-центре МВД России.

Перед судом предстанет гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро. Он обвиняется в том, что 15 июля 2018 года при погрузке ювелирных изделий похитил чемодан с украшениями и сертифицированными бриллиантами на общую сумму свыше 160 млн рублей (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

Колумбийца объявили в международный розыск и заочно арестовали. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине, а в марте 2021 года экстрадировали в Россию. В апреле его доставили из Москвы в Татарстан.

Он признался, что похищенные изделия закопал в лесополосе одного из районов Казани. Драгоценности удалось найти и изъять. В мае 2021 года министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин передал их потерпевшей стороне.



В апреле в Вахитовском суде Казани иностранец свою вину в преступлении не признал, от дачи показаний отказался со ссылкой на Конституцию РФ. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина