Онлайн-издание VTimes, созданное выходцами из «Ведомостей», внесли в реестр СМИ-иноагентов
Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщил Минюст РФ.
«14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер№ 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io», — говорится на сайте ведомства.
Напомним, в июле прошлого года бывшая команда газеты «Ведомости» объявила о запуске нового проекта. В проект вошли бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, которые запросили увольнения после того, как совет директоров газеты утвердил в должности главреда Андрея Шмарова. Также издание должны были создавать редакторы и журналисты Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко.ТехнологииМедиа
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