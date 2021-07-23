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Состав NAVI по Dota переведен в инактив

17:09, 23.07.2021
Состав NAVI по Dota переведен в инактив

Организация Natus Vincere сообщила на своем официальном сайте, что нынешний состав по Dota 2 переведен в инактив. Это связано с низкими результатами недавно набранного состава и вылет украинской команды в нижней сетке квалификации на The International 10 от Team Empire. NAVI не сыграет на чемпионате мира апо Dota 2 в Бухаресте.

Игроки этого состава пока официально состоят в организации, но пока не будут выступать на соревнованиях. Представители организации заявили, что решили изменить подход к работе с дисциплиной и пригласили для этих целей специалиста, который будет заниматься направлением Dota 2.

Ранее команду уже четвертый раз покинул капитан команда Akbar SoNNeikO Butaev.

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