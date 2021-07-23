В Башкирии завершили расследование дела об убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Обвинительное заключение утверждено в отношении экс-сотрудников ФСИН 41-летнего жителя Кигинского района РБ и 33-летнего жителя Челябинской области. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.



Тело Несмеянова обнаружили у него в жилище в селе Леуза 9 июля 2020 года. Злоумышленники, зная о том, что пенсионер хранит в доме крупную сумму денег, решили его убить и похитить средства.

В дом ветерана они проникли ночью и нанесли ему множественные телесные повреждения, в результате чего потерпевший умер на месте. Сумма похищенных средств составила порядка 2,4 млн рублей, деньги обвиняемые поделили поровну. Часть из них обнаружили в месте, на которое в ходе следствия указал один из злоумышленников.

Один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, но заявил, что к убийству не причастен. Второй злоумышленник свою вину не признал.

В ходе расследования провели более 40 судебных экспертиз, на причастность к преступлению проверили около 300 лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Несмеянов вел активный образ жизни, участвовал в жизни родного села, проводил уроки в школах. Столетие он отметил в ноябре 2019 года. На свой юбилей он прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище».

Татьяна Демина