Проблемный дом №6 в ЖК «Золотая середина» в Казани готовят к проверке Госстройнадзора РТ

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В проблемном доме №6 в ЖК «Золотая середина» по улице Чистопольской в Казани с 1 июля стартует проверка Госстройнадзора РТ, сообщает Фонд поддержки дольщиков республики.



В доме сейчас завершаются отделочные работы в местах общего пользования. На территории, прилегающей к дому, сейчас укладывают асфальт, идут работы по ее благоустройству.

Застройщик проблемного дома — ФПД Татарстана, строительные работы выполняет компания «Бриз».

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани ввели в эксплуатацию старейший долгострой города на улице Достоевского, 57. В квартиры заселятся 238 обманутых дольщиков. В доме площадью более 40 тыс. кв. метров 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машиноместа и детская площадка. Возводить дом начали в 2003 году, позже стройка встала, а работы возобновили в 2020 году.

Маргарита Головатенко