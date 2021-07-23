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Татарстанцев предупредили о грозе ночью и днем в субботу

14:50, 23.07.2021

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий ночью и днем в субботу, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ночью и днем на территории Татарстана и Казани местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее днем синоптики сообщили о том, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня местами на территории республики пройдет гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что 24 и 25 июля в Татарстане станут самыми холодными днями второго летнего месяца.

Общество Татарстан
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