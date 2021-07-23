В Татарстане в ближайшие несколько часов ожидается гроза

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В ближайшие 1—3 часа с сохранением до конца дня местами на территории РТ и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Днем температура воздуха составит +20..+25 ˚С, на востоке — до +30 ˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +20 до +24 градусов, в Набережных Челнах — от +22 °С до +24 °С.

Алексей Нечаев