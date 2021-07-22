В КФУ заявили, что эти выходные станут самыми прохладными днями июля

24 и 25 июля в Татарстане станут самыми холодными днями июля. Об этом предупредил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Месячная норма осадков на июля составляет 67 мм. В Казани норма перевыполнена порядка на 15 мм. Последняя декада июля ожидается ниже климатической нормы на 3-4 градуса, отметил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это связано с тем, что Татарстан находится под влиянием циклона. Холодный атмосферный фронт приводит к понижению температуры и приносит осадки.

На следующей неделе в республике несколько потеплеет: дневные температуры ожидаются порядка +22-24, ночные температуры к середине следующей недели будут в районе +15 градусов. Ливней и ураганов не прогнозируется, сообщает пресс-служба вуза.



Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали опасную погоду в четверг и пятницу, 22 и 23 июля, в регионах ПФО ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с.



Татьяна Леухина