Песков прокомментировал ситуацию с поставками российской вакцины в Аргентину

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Произошла задержка, РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Также Песков отметил, что обязательства России по поставкам вакцин на внешние рынки, «безусловно, будут выполняться». При этом вакцинация от COVID-19 россиян остается приоритетом.

В начале июля Минздрав Аргентины опубликовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В нем содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов после применяемых вакцин: «Спутник V», Covishield и Sinopharm. Всего на 12,8 млн введенных доз специалисты зарегистрировали 45 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на «Спутник V» — 40 445. В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, получивших препарат, у российской вакцины чаще всего случаются побочки — 548,73, или примерно в 0,55% случаев.

Алексей Нечаев