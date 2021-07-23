СМИ: В Англии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для клубов АПЛ

В Англии введут обязательную вакцинацию от коронавируса для всех участников высшего футбольного дивизиона страны Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает издание La Repubblica.

По данным источника, вакцинацию двумя дозами до 1 октября должны пройти все, кто посещает стадионы АПЛ. Такое требование выдвинуто футбольной ассоциации страны и касается в том числе футболистов, тренеров и персонал клубов.

В случае если какая-то из команд не выполнит поставленное условие, то она не будет допущена до соревнований.

Примечательно, что новый сезон в АПЛ стартует уже в середине августа. Должны ли к этому времени клубы начать вакцинацию или нет, остается пока неизвестным.

Напомним, ранее футбольный клуб «Рубин» сообщил, что игроки основного состава казанской команды привились от коронавируса.