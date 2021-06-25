Игроки основного состава «Рубина» будут привиты вакциной «Спутник V»
Футболисты «Рубина» начали проходить процедуру вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Все игроки основного состава команды будут привиты российской вакциной «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит сегодня, 25 июня.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что вакцинацию прошел весь тренерский и административный состав клуба.СпортФутбол
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