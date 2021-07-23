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Гассиев нокаутировал Валлиша в бою за звание чемпиона Азии по версии WBA в тяжелом весе

09:03, 23.07.2021
Гассиев нокаутировал Валлиша в бою за звание чемпиона Азии по версии WBA в тяжелом весе
Фото: rusboxing.ru

Российский боксер Мурат Гассиев одержал 28-ю победу в профессиональной карьере.

Сегодня ночью россиянин нокаутировал немца Михаэля Валлиша в титульном бою за звание чемпиона Азии по версии WBA в тяжелом весе. Поединок состоялся в Москве, Гассиеву понадобилось четыре раунда, чтобы справиться со своим соперником.

Валлиш пропустил три удара в голову подряд и оказался на настиле ринга. Судья осмотрел немецкого бойца, после чего принял решение остановить бой.

Для 27-летнего Гассиева эта победа стала 21-й, которая закончилась нокаутом противника. У Валлиша это поражение уже пятое в карьере.

Ранее стало известно, что на проведение в Казани чемпионата и первенства Европы по ММА потратят 9,6 млн рублей.

Спорт
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