На проведение в Казани чемпионата и первенства Европы по ММА потратят 9,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На подготовку и проведение в Казани чемпионата и первенства Европы по смешанному боевому единоборству (ММА) из республиканского бюджета потратят 9,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Услугу необходимо оказать со дня заключения контракта до 31 августа 2021 года включительно. Мероприятие пройдет в Казани с 14 по 21 августа.

Исполнителю необходимо предоставить площадку для проведения соревнования, обеспечить перевозку участников, судей, представителей, почетных гостей, оргкомитета. Участники должны получать воду в бутылках по 0,5 литра, а для судей и переводчиков необходимо организовать кофе-брейки.

Требуется кормить волонтеров по типу ланч-бокс и организовать оказание медицинской помощи с использованием медикаментов и оборудования. На исполнителя возлагается обязанность по оформлению мероприятия и подготовке полиграфической продукции и т. д.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчиком выступает Министерство спорта Татарстана. Подать заявку на участие в тендере можно до 30 июля. Аукцион проведут 2 августа.

В марте в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».



Татьяна Демина