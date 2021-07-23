Россиянка Гомбоева потеряла сознание на соревнованиях лучниц на Олимпиаде в Токио

Спортсменка сборной России Светлана Гомбоева упала и потеряла сознание в ходе соревнований лучниц на Олимпийских играх в Токио.

По словам тренера национальной команды Сергея Попова, россиянке стало плохо, когда она возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда. На помощь к ней сразу подбежали врачи других сборных.

«Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — цитирует Попова пресс-служба ОКР.

Сейчас спортсменка чувствует себя хорошо, она уже вернулась вместе со всей командой в Олимпийскую деревню. По словам врачей, Гомбоева потеряла сознание из-за солнечного удара.

Чуть позже плохо стало еще одному участнику соревнований по стрельбе из лука. Помощь врачей потребовалась местному волонтеру, помогавшему спортсменам.

Напомним, ранее глава WADA заявил, что разочарован из-за разрешения России использовать цвета флага на олимпийской форме.